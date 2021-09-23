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В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Крыму

В регионе также ожидается усиление ветра до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди с грозами, а также усиление ветра до 25 м/с прогнозируются в Крыму на вечер пятницы, а также ночь и утро субботы. Соответствующее штормовое предупреждение опубликовано в четверг на сайте главного управления МЧС России по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 24 сентября, ночью и утром 25 сентября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах - очень сильные дожди, грозы, усиление юго-западного [ветра] с переходом на северо-западный ветер до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих условиях высока вероятность подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель посевов. Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе.

 

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