Число обращений в больницы Кировской области выросло втрое из-за роста заболеваемости ОРВИ

КИРОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Число обращений в поликлиники Кировской области выросло почти втрое в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

"В настоящее время количество обращений в детские поликлиники областного центра выросло до 1500 в день, что почти втрое превышает обычную нагрузку. Ежедневно на врача первичного звена приходится до 70 вызовов на дом. Такую же тенденцию мы наблюдаем и во взрослых поликлиниках", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Андрея Черняева.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратились более 10 300 человек, что выше показателя предыдущей недели на 48%.

По словам Черняева, в текущем году вакцинировать от гриппа планируют порядка 764 тыс. жителей области. Вакцинация проводится во всех городских и районных поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Численность населения области, по данным Росстата, составляет около 1,2 млн человек.