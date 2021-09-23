В "Одноклассниках" появилась функция перевода аудиосообщений в текст

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Одноклассники" запустили функцию перевода аудиосообщений в текст. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"В социальной сети "Одноклассники" появилась функция перевода аудиосообщений в текст. Сервис распознавания аудио автоматически конвертирует голосовое сообщение в текст, позволяя без прослушивания понять, о чем говорит собеседник. Сервис работает на базе искусственного интеллекта и реализован на основе технологии, разработанной "ВКонтакте". Запуск стал очередным важным шагом в интеграции ОК и экосистемы VK", - говорится в сообщении.

Уточняется, что технология распознает полученные и отправленные голосовые сообщения на русском языке длительностью до 60 минут. Текст аудиосообщений индексируется поиском по сообщениям, что позволяет легко найти в чате любую информацию, даже отправленную голосом. При ответе на распознанное голосовое сообщение в чате будет отображаться текст исходного сообщения, а не аудио.

В компании добавили, что конвертация голосовых сообщений в текст в соцсети полностью автоматизирована, также добавлена возможность скопировать текст распознанного аудиосообщения.