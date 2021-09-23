Прокуратура Татарстана потребовала от муниципалитета сохранить церковь XVIII века

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана обратилась в суд с требованием обязать муниципалитет Высокогорского района заняться сохранением исторической церкви XVIII века в селе Хохлово. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

На территории маленького села Хохлово в Высокогорском районе Татарстана расположена "Церковь Введенская", обладающая признаками объекта культурного наследия. Она на балансе органов местного самоуправления не значится, затраты на ее ремонт и реставрацию в местном бюджете не заложены. Хотя по закону она подлежит государственной охране. Прокуратура сообщает, что сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также их охрана отнесены к вопросам местного значения.

"По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства, требуя обязать муниципалитет обратиться с заявлением о постановке на учет объекта культурного наследия в качестве бесхозяйного имущества и принять необходимые меры к его сохранению", - говорится в сообщении.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.