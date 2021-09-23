Финалистами конкурса "Директор года России" стали 30 руководителей школ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Участниками очного финала Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России" станут 30 лучших руководителей школ РФ. Финальный этап конкурса стартует 5 октября в Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Подведены итоги отборочного этапа Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России", который проводит Министерство просвещения Российской Федерации. 30 человек, набравших максимальные баллы за портфолио и онлайн-тестирование, стали участниками очного финала. Финальные испытания стартуют 5 октября в Московской области", - пояснили в пресс-службе.

Главная цель профессионального конкурса - выявление талантливых руководителей общеобразовательных организаций, а также закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива. В 2021 году его финалистами стали представители 21 региона России.

"Во многом именно от управленческих решений сегодня зависят масштаб и широта программных возможностей образовательной организации. Руководитель школы может превратить ее в максимально интересное, полезное, профориентационное место для ребят, сделать центром притяжения, общения и развития. Конкурс поможет нам выявить лидеров, распространить их опыт и укрепить кадровый образовательный резерв страны", - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Победитель конкурса будет объявлен на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Среди партнеров конкурса - Mail.ru Group, Яндекс и другие.