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Первый перинатальный центр в Марий Эл сдадут 1 декабря

Общая сумма строительства объекта и закупки необходимого оборудования составляет более 1,6 млрд рублей

ТАСС, 23 сентября. Первый в Марий Эл перинатальный центр будет сдан в эксплуатацию к 1 декабрю 2021 года. Об этом сообщил глава республики Александр Евстифеев во время встречи по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

"С прошлого года строительство идет. Первого декабря мы перинатальный центр сдаем. Это актуальнейшая тема, потому что младенческая смертность в республике была недопустимо высокой", - сказал глава региона.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что общая сумма строительства объекта и закупки необходимого оборудования составляет более 1,6 млрд рублей. Ожидается, что с появлением центра в республике снизится уровень младенческой и материнской смертности.

Отмечается, что в 2020 году показатель младенческой смертности в Марий Эл снизился до 4,5 на 1 000 родившихся живыми, при этом в структуре младенческой смертности более 30% составляют дети, рожденные с экстремально низкой массой тела.

Также в этом году начато строительство здания родильного отделения Волжской центральной городской больницы, на реализацию проекта выделено более 450 млн рублей. Завершение работ запланировано на 2022 год.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕвстифеев, Александр АлександровичМарий Эл
Пандемия COVID-19
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