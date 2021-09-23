В Москве открыли мемориальную доску первому главному археологу города Александру Векслеру

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску первому главному археологу Москвы Александру Векслеру открыли в четверг на фасаде усадьбы П. П. Игнатьевой - Н. А. Белкина, где работал ученый.

"Хочу сказать спасибо ученикам Александра Григорьевича, которые выступили инициаторами этого мероприятия. Я благодарен также всем, кто пришел сегодня почтить его память. Для нас, сотрудников департамента, это не просто ученый с большим именем, первый главный археолог Москвы - он внес огромный вклад в дело сохранения культурного наследия нашей страницы. Он был учителем с большой буквы", - сказал на церемонии открытия руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Глава департамента добавил, что благодаря мемориальной доске память об этом человеке теперь будет жить не только в сердцах его учеников и близких, но и всех москвичей.Торжественная церемония была приурочена к 90-летию со дня рождения Векслера.

Векслер - крупный российский ученый-археолог, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный строитель Москвы, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, действительный член Академии архитектурного наследия. В 1998 году стал первым главным археологом Москвы, он проработал в этой должности 11 лет.

Свою трудовую деятельность он начал в Музее истории Москвы, где с 1958 года более 30 лет возглавлял отдел археологии. Ученый, работая в музее, много лет руководил клубом молодых археологов, приобщил к науке более тысячи воспитанников, также Векслер организовал Центр археологических исследований. На этом посту он инициировал принятие нормативных документов, которыми введена обязательная организация археологических работ при строительстве в охранных зонах культурного слоя.