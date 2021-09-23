В Петербурге открыли дополнительно 350 коек для пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Число развернутых коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в больницах Санкт-Петербурга увеличилось на 350 и превысило 5,8 тыс., сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой, на 22 сентября в городе было развернуто 5 513 коек для пациентов с коронавирусом. 23 сентября оно выросло до 5 863. На лечении в стационарах находятся 4 473 человека.

Всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 16 больниц. Амбулаторное лечение сейчас проходят 20,9 тыс. человек, 19,6 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому.

По последним данным, в Петербурге выявили 607 814 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 572 692 человека, умерли 21 460. За последние сутки в городе выявили 1 698 случаев заражения.