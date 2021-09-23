СМИ: в США проводят проверку из-за распространенной школьниками петиции о возврате рабства

ТАСС, 23 сентября. Школьный округ Парк Хилл (штат Канзас) проводит разбирательство по факту распространения среди учащихся петиции, содержащей призыв вернуть рабство. Об этом сообщил телеканал Fox 4.

Учащиеся, непосредственно осведомленные о ситуации, заявили, что некоторые их сверстники распространяли петицию онлайн, документ также сопровождался расистскими комментариями. Они также считают, что это создает некомфортную атмосферу в школе, а руководство не восприняло происходящее всерьез.

В свою очередь, администрация округа и руководство школы сообщили, что факт создания петиции серьезно обеспокоил их. "Мы выслушали тех, кто вынес это на обсуждение, чтобы убедиться, что у нас есть все детали <...>. И затем наше расследование немедленно началось", - сказал директор школы Парк Хилл Керри Херрен.

В школьном округе заявили, что не вправе комментировать вопросы дисциплины учащихся, однако указали на руководство, где говорится, что подобные инциденты, связанные с расовой принадлежностью, влекут за собой наказание. На данный момент это все, что они могут сказать по поводу случившегося, подчеркнула администрация.

Рабство в США

Президент США Джо Байден 18 июня 2021 года подписал указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня.

Конец рабству в США положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865): он издал 1 января 1863 года прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.

19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в Техасе. Он был последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло.