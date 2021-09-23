В МЧС России выбрали лучшего пожарного и начальника караула страны

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Лучший пожарный и начальник караула пожарной части определены в ходе ежегодного конкурса профессионального мастерства, завершившегося в четверг в подмосковном Подольске, передает корреспондент ТАСС.

"Соревнования проводились между лучшими сотрудниками, начиная от дежурного караула во всех пожарных частях России, и после этого лучшие из лучших приехали сюда, в Подольск, на смотр-конкурс. Здесь будут как испытания на выносливость и профессиональные навыки, так и на принятие управленческих решений", - рассказал перед началом конкурса замглавы МЧС России Илья Денисов.

Перед конкурсом кадеты МЧС принесли торжественную присягу и получили погоны. Затем их покатали на служебной технике и научили тушить пламя огнетушителем.

Пожарные и начальники караулов проходили одну полосу препятствий, перед которой им нужно было надеть боевую одежду. Далее необходимо на время выполнить элементы кроссфита, поразить мишень из пожарного ствола, вскрыть дверь болгаркой, спасти условного пострадавшего и забраться на третий этаж учебной башни. Начальники караулов дополнительно решали тактические задачи по теоретическому тушению пожаров и спасению людей. Вне конкурса полосу препятствий прошли курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС.

Лучшим пожарным признан Владимир Кожеманов из Татарстана, лучшим начальником караула - Александр Гришаков из Московской области. Победителями были вручены медали и кубки. Также их будут чествовать на ведомственном фестивале "Созвездие мужества" в декабре.