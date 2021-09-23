При попытке попасть в Великобританию в сентябре задержали рекордные 3,8 тыс. мигрантов

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Великобритании зафиксировали рекордное число мигрантов, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в страну - 3,8 тыс. человек. Об этом в четверг сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По данным Министерства внутренних дел, в сентябре через Ла-Манш на небольших лодках переправилось больше мигрантов, чем в предыдущие месяцы с 2020 года. Общее число нелегалов, прибывших на территорию Соединенного Королевства, составляет 3,8 тыс. человек. Предыдущий максимум был установлен в июле, когда было перехвачено 3,5 тыс. человек. Общее число перебравшихся через залив мигрантов в этом году достигло 16,3 тыс. человек, в то время как в 2020 году прибыло чуть более 8,4 тыс. человек.

Мигранты стремятся из Франции именно в Великобританию, поскольку считают, что там легче легализоваться, получить работу и право на социальное пособие. Власти Соединенного Королевства и Франции уже неоднократно заявляли о мерах по укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией. Кроме того, в начале июля МВД королевства представило на рассмотрение парламента законопроект о реформировании системы получения убежища в стране. Однако справиться с проблемой пока не удается.