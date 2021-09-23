В Сочи восстановят монастырь, разрушенный в 1922 году

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Свято-Троицкий мужской монастырь, просуществовавший с 1902 по 1922 год, намерены восстановить в Сочи. Власти планируют возродить не только здание, но и фруктовые сады, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"Сегодня в жизни православных верующих нашего города важное событие. На наших глазах начинается возрождение мужской обители - монастыря, который в начале ХХ века просуществовал здесь всего 20 лет", - сказала заместитель главы Сочи Галина Москалева, чьи слова приводит пресс-служба.

Монастырь был разрушен в 1922 году. Он находится в селе Монастырь Адлерского района Сочи. Там располагалась деревянная церковь, двухэтажные настоятельский и братский корпуса, а также постройки бытового назначения. Также имелся фруктовый сад. В планах городских властей, уточнили в пресс-службе, возродить также сады и виноградники.

"Будем восстанавливать его всем миром, чтобы молиться здесь за нашу землю, за людей, которые здесь живут и приезжают сюда. Мы надеемся, что с Божьей милостью мы обязательно восстановим эту святую обитель", - сказал епископ Сочинский и Туапсинский Герман, чьи слова приводит пресс-служба.

В августе этого года земельный участок передали Сочинской епархии Русской православной церкви. Сегодня там провели первое за почти 100 лет богослужение на фундаменте монастырского храма.