{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сочи восстановят монастырь, разрушенный в 1922 году

Власти планируют возродить не только здание, но и фруктовые сады

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Свято-Троицкий мужской монастырь, просуществовавший с 1902 по 1922 год, намерены восстановить в Сочи. Власти планируют возродить не только здание, но и фруктовые сады, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"Сегодня в жизни православных верующих нашего города важное событие. На наших глазах начинается возрождение мужской обители - монастыря, который в начале ХХ века просуществовал здесь всего 20 лет", - сказала заместитель главы Сочи Галина Москалева, чьи слова приводит пресс-служба.

Монастырь был разрушен в 1922 году. Он находится в селе Монастырь Адлерского района Сочи. Там располагалась деревянная церковь, двухэтажные настоятельский и братский корпуса, а также постройки бытового назначения. Также имелся фруктовый сад. В планах городских властей, уточнили в пресс-службе, возродить также сады и виноградники.

"Будем восстанавливать его всем миром, чтобы молиться здесь за нашу землю, за людей, которые здесь живут и приезжают сюда. Мы надеемся, что с Божьей милостью мы обязательно восстановим эту святую обитель", - сказал епископ Сочинский и Туапсинский Герман, чьи слова приводит пресс-служба.

В августе этого года земельный участок передали Сочинской епархии Русской православной церкви. Сегодня там провели первое за почти 100 лет богослужение на фундаменте монастырского храма.

Теги
РоссияКраснодарский край
Умер пособник нацистов Оберлендер, которого пытались депортировать из Канады
В России Гельмута Оберлендера обвиняют в причастности к убийству воспитанников детского дома в 1942 году
Читать полностью