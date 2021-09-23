Reuters: Индия может разрешить экспорт произведенной в стране вакцины "Спутник Лайт"

ТАСС, 23 сентября. Власти Индии могут в сентябре санкционировать экспорт произведенной в стране российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Ожидается, что экспорт "Спутник Лайт" начнется с этого месяца, - цитирует агентство слова одного из источников. - "Лайт" не является одобренной вакциной в Индии, и [при этом] ее запасы имеются".

Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) и местный производитель лекарств Hetero Biopharma не прокомментировали агентству данную информацию. Комментарий Минздрава Индии и Российского фонда прямых инвестиций Reuters также получить не удалось.

Как информировал 15 сентября телеканал NDTV, "Спутник Лайт" получила разрешение на проведение промежуточных испытаний третьей (заключительной) фазы в Индии, данное решение было принято профильным комитетом экспертов при Генеральном контролере лекарств Индии (DCGI). В свою очередь сайт индийской газеты Business Standard указывал, что эта российская однокомпонентная вакцина показала эффективность от 78,6% до 83,7%, что значительно выше, чем у большинства вакцин с двумя дозами.

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами - это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V". Кроме того, недавно разрешение на экстренное использование здесь получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.