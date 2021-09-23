Гутерриш заявил, что пагубное воздействие человека на климат угрожает миру и стабильности

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Пагубное воздействие деятельности человека на климат лишь продолжает расширяться, угрожая международной стабильности и миру. С таким заявлением выступил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по проблемам климата генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), по словам Гутерриша, стал "тревожным сигналом для человечества". "Он демонстрирует, что вызванные человеческой деятельностью изменения климата широко распространены и продолжают нарастать", - подчеркнул генсек ООН.

"В преддверии COP-26 [26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре в Глазго] нужно принять решительные меры по борьбе с климатическими изменениями, что необходимо для поддержания международной стабильности и мира", - призвал Гутерриш.

"Окно возможностей для предотвращения наихудших климатических изменений стремительно закрывается. Они угрожают всем регионам", - заключил он, отметив, что пандемия COVID-19 негативно сказывается на возможности государств принимать меры по борьбе с изменением климата.

В докладе, представленном в начале августа в Женеве, члены МГЭИК предупреждают о том, что повышение уровня океанов к 2100 году составит от 0,28 до 1,01 м, а к 2150 году - от 0,37 до 1,88 м. Это будет зависеть от масштабов выбросов парниковых газов, увеличение концентрации которых в атмосфере Земли "однозначно вызвано человеческой деятельностью". Средняя температура на поверхности Земного шара в 2011 - 2020 годах была на 1,09 градуса Цельсия выше средних температурных показателей 1850 - 1900 годов. Эксперты МГЭИК не исключают, что вклад хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса.

В 2081 - 2100 годах, согласно прогнозу ученых, температура на Земле будет от 1 до 1,8 градуса выше, чем в среднем в 1850 - 1900 годах, при условии крайне низкой эмиссии парниковых газов. Если же выбросы будут очень высокими, то температура на планете превысит показатели 1850 - 1900 годов на 3,3 - 5,7 градуса. Эксперты считают, что потепление климата уже на 2 градуса Цельсия грозит целым рядом разрушительных и необратимых экологических последствий. Прогнозируется, что при этом сценарии к 2050 году чрезвычайные события природного характера будут происходить в большом числе городов как минимум один раз в год. Среди находящихся под угрозой мегаполисов - Нью-Йорк, Гонконг, Шанхай, Новый Орлеан, Гамбург и целый ряд крупных населенных пунктов во Франции.