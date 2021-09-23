Пермский край перевыполнил план по высадке хвойных деревьев

ПЕРМЬ, 23 сентября. /ТАСС/. План по посадке лесных культур на территории Пермского края уже выполнен на 110%. Ежегодно в регионе высаживается почти 20 млн сеянцев хвойных деревьев, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Вместо планируемых 4,6 тыс. га, за весну на 4,8 тыс. га высажено 18 млн сеянцев. Всего до конца осеннего сезона общая площадь лесовосстановления составит 44,8 тыс. га, из них площадь посадки ожидается 5,4 тыс. га. Этого удалось достичь за счет развитой системы лесных питомников. На сегодня в крае 11 государственных и 11 частных учреждений. К концу 2022 года должен открыться новый тепличный комплекс в Пермском районе по выращиванию хвойных пород с закрытой корневой системой", - цитирует пресс-служба слова министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича.

Как пояснил министр, восполнение погибших, поврежденных и вырубленных лесов в крае ведется по нескольким направлениям: посадка лесных культур, естественное и комбинированное восстановление. В первом случае производят посадку сеянцев лесных пород. При естественном методе сотрудники лесничеств ухаживают за природным подростом и молодняком, а также минерализуют почву, создавая благоприятные условия для новых всходов. При комбинированном методе применяются сразу два способа, в зависимости от состояния лесных участков. Кроме того, для привлечения жителей к лесовосстановлению, в регионе проводятся общественные акции.

Две третьих площади Пермского края занимают леса, 325 заповедников, заказников, геологических памятников природы и природных охраняемых ландшафтов занимают 10% от общей площади. "Значительное внимание уделяется восстановлению насаждений после пожаров и вырубок, мы продолжаем увеличивать количество питомников и тепличных комплексов, активно привлекаем к посадке леса жителей края в рамках всероссийских акций. У нас есть все возможности для восстановления леса, необходимо усилить работу в этом направлении", - приводит пресс-служба слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.