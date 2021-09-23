Более 100 предметов XVIII-XIX века обнаружены в историческом центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Археологическая разведка нашла в историческом центре Екатеринбурга культурный слой мощностью в метр, где были обнаружены более 100 предметов XVIII-XIX века. Об этом сообщил ТАСС директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

"Сам культурный слой имеет мощность в районе метра, что редко для Екатеринбурга, где обычно они бывают по 40-60 см. Видно, что там (в историческом центре Екатеринбурга, напротив музея Архитектуры и дизайна - прим. ТАСС) он сохранился хорошо. А сами эти находки, их немало, больше сотни экземпляров. <…> Эти вещи могут быть и с самого начала XVIII века, потому что они имели широкое бытование. В этом смысле [их возраст] может быть датирован и XIX веком, и более ранним периодом", - сказал Каменский.

Как уточнил директор музея, на месте раскопок были обнаружены фрагменты керамической посуды, кости животных, изделия из железа, инструменты и фрагменты металлической посуды. Пока что исторические находки только разбираются, их точный возраст установят позднее.

Археологические работы проводились по заказу администрации Екатеринбурга. К 300-летию города напротив музея архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) в историческом сквере планируется поставить бюсты российских императоров Петра I и Екатерины I. В связи с появлением новых находок, городские власти в 2022 году могут начать полноценные археологические раскопки на этом месте. "Тогда мы получим возможность [провести раскопки] в самом "ядре" города", - сказал Каменский.

Датой основания Екатеринбурга считается 18 ноября 1723 года. В этот день был запущен первый цех казенного металлургического завода (к 1737 году был закрыт). Одновременно с заводом для его защиты от внешнего нападения была построена Екатеринбургская крепость, где в современном городе находится исторический сквер города. Образовавший впоследствии населенный пункт был назван Екатеринбургом, в честь императрицы Екатерины I.