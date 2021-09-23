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Жители Курганской области смогут привиться от гриппа в торговых центрах

Такой способ вакцинации, по мнению региональных властей, удобен для граждан

ТАСС, 23 сентября. Жители Курганской области смогут вакцинироваться от гриппа в торговых центрах региона. Об этом сообщила в четверг заместитель губернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина в ходе прямого эфира в группе регионального правительства во "ВКонтакте".

"Это вопрос решенный. Мы развернули пункты вакцинации, они работают по вакцинации той и другой вакциной [от ковида и гриппа]", - сказала Кокорина, отвечая на вопрос о том, сделают ли в Курганской области пункты вакцинации от гриппа в торговых центрах.

Заместитель губернатора также уточнила, что такой способ вакцинации, по мнению региональных властей, удобен для граждан.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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