В Воронеже представят личные вещи маршала Великой Отечественной войны Ивана Конева

ВОРОНЕЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Более 100 экспонатов представят на выставке "Белгородское направление", которая откроется в Воронежском краеведческом музее и будет посвящена 78-летию победы Красной Армии в Курской битве. В том числе будут показаны личные вещи маршала Ивана Конева, в 1943 году с войсками Степного фронта освободившего Белгород, рассказала ТАСС старший научный сотрудник музея-диорамы "Курская битва. Белгородское направление" Лариса Гончарова.

"На выставке будут представлены более 100 экспонатов, в том числе редчайшие, уникальные - например, вещи Ивана Степановича Конева, возглавлявшего войска Степного фронта, которые освободили Белгород от немецко-фашистских захватчиков 5 августа 1943 года. Среди экспонатов - телеграмма, которую Конев собственноручно написал своим друзьям и землякам в Архангельскую область с благодарностью за поздравление по случаю освобождения города Белгорода", - сказала она.

По словам Гончаровой, также будут представлены личные вещи Михаила Боева, уроженца Белгородской области, который во время Курской битвы был заместителем командира учебного батальона 89 гвардейской стрелковой дивизии, а 5 августа 1943 года вместе с сержантом Дмитрием Верейкиным водрузил Красное знамя над освобожденным Белгородом. "Мы на выставке рассказываем о событиях Курской битвы на Белгородском направлении - показываем ее героев, обмундирование, вооружение военнослужащих, причем, не только солдат Красной Армии, но и, например, военнослужащего второго танкового корпуса, наступавшего на станцию Прохоровку, где состоялось Прохоровское танковое сражение, одно из крупнейших в Великой Отечественной войне", - сказала она.

По ее словам, также на выставке покажут истории героев Курской битвы, уроженцев Воронежского края. "Например, механика-водителя Петра Афанасьевича Тройнина, уникального человека: одновременно и Героя Советского Союза, и Героя Социалистического труда", - рассказала собеседница агентства.

Музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" посвящен событиям на южном фасе Курской дуги, одном из ключевых направлений наступления немецко-фашистских войск в операции "Цитадель" летом 1943 года. Здесь войска Воронежского и Степного фронтов в ожесточенных боях остановили немецкое наступление, а контрударом под Прохоровкой поставили победную точку в Курской оборонительной операции. С 3 августа 1943 года на южном фасе началась Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев", в ходе которой 5 августа был освобожден Белгород. В честь освобождения городов Белгород (южный фас) и Орел (северный фас) в ночном небе Москвы 5 августа 1943 года прогремел первый за годы войны победный салют.