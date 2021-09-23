Инфраструктурные проекты в Свердловской области позволят создать 60 тыс. рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассчитывают на создание почти 60 тыс. рабочих мест благодаря средствам инфраструктурного бюджетного кредита в размере 11,8 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

В четверг первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин сообщил, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки на инфраструктурные кредиты от 23 регионов РФ. В департаменте информполитики уточнили, что Свердловской области одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на 11,8 млрд рублей.

"Экономический эффект, который ожидает регион от реализации проектов, покроет полную стоимость кредита. <…> Реализовав все эти инфраструктурные проекты, область создаст почти 60 тыс. рабочих мест. В региональный бюджет поступит более 44 млрд рублей", - сообщили в департаменте.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в заявку от региона вошли пять проектов - планировочных районов Екатеринбурга. "Площадь жилой застройки всех пяти районов составит почти 6,8 млн кв. м - к 2037 году", - цитирует департамент Куйвашева.

Всего в пяти районах средства будут направлены на десять объектов. Среди них лицей на 1,2 тыс. мест и строительство трамвайной ветки в микрорайоне Солнечный, создание улично-дорожной сети нового микрорайона Новокольцовский, взрослая поликлиника в районе Академический. Федеральная поддержка также позволит начать подготовку территории под район ВИЗ Правобережный.

Ранее в департаменте уточняли, что средства инфраструктурного кредита планируется направить на данные объекты в 2022-2023 годах.