Минск и Москва подготовят дорожную карту сотрудничества в сфере охраны природы

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Дорожная карта сотрудничества в природоохранной сфере будет подготовлена в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Об этом сообщил в четверг министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык после совместного заседания коллегий Минприроды Белоруссии и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Мы с российскими коллегами пришли к мнению, что необходима дорожная карта между нашими ведомствами по природоохранной тематике. Мы будем согласовывать этот вопрос на уровне правительств и разрабатывать данную дорожную карту", - отметил белорусский министр, слова которого приводит агентство БелТА.

Как сказал глава российского ведомства Александр Козлов, у РФ и Белоруссии много вопросов, связанных "с водной гладью, приграничными особо охраняемыми природными территориями, недропользованием, геологоразведкой". "Актуальны и вопросы утилизации упаковки. На повестке дня и сотрудничество гидрометеорологических служб, так как их работа влияет на сельское хозяйство и другие отрасли экономики. Важны и вопросы климата", - отметил российский министр.

Как сообщила пресс-служба Минприроды Белоруссии, на заседании совместной коллегии обсуждались вопросы сотрудничества в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, использования и охраны недр, сохранения биоразнообразия, а также развития экотуризма на трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье". Кроме того, учитывая глобальную значимость климатической повестки, была вынесена на обсуждение совместная позиция Белоруссии и РФ, проинформировали в белорусском ведомстве.