{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минск и Москва подготовят дорожную карту сотрудничества в сфере охраны природы

Стороны рассмотрят вопросы, связанные с водной гладью, особо охраняемыми природными территориями, недропользованием, геологоразведкой

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Дорожная карта сотрудничества в природоохранной сфере будет подготовлена в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Об этом сообщил в четверг министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык после совместного заседания коллегий Минприроды Белоруссии и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Мы с российскими коллегами пришли к мнению, что необходима дорожная карта между нашими ведомствами по природоохранной тематике. Мы будем согласовывать этот вопрос на уровне правительств и разрабатывать данную дорожную карту", - отметил белорусский министр, слова которого приводит агентство БелТА.

Как сказал глава российского ведомства Александр Козлов, у РФ и Белоруссии много вопросов, связанных "с водной гладью, приграничными особо охраняемыми природными территориями, недропользованием, геологоразведкой". "Актуальны и вопросы утилизации упаковки. На повестке дня и сотрудничество гидрометеорологических служб, так как их работа влияет на сельское хозяйство и другие отрасли экономики. Важны и вопросы климата", - отметил российский министр.

Как сообщила пресс-служба Минприроды Белоруссии, на заседании совместной коллегии обсуждались вопросы сотрудничества в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, использования и охраны недр, сохранения биоразнообразия, а также развития экотуризма на трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье". Кроме того, учитывая глобальную значимость климатической повестки, была вынесена на обсуждение совместная позиция Белоруссии и РФ, проинформировали в белорусском ведомстве.

Теги
БелоруссияРоссия
Член ОП представил книгу о русском экономическом чуде
Отдельная глава книги посвящена предложениям по росту экономики, демографическому развитию и технологическому лидерству России
Член ОП представил книгу о русском экономическом чуде
Читать полностью