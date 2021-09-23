В ООН сообщили об отсутствии новых случаев COVID-19 на сессии Генассамблеи

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Медперсонал ООН не выявил новых случаев инфицирования коронавирусом на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи после изоляции делегации Бразилии. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Я только что говорил с руководителем нашей медицинской службы. Помимо случая заражения, о котором мы отчитались в последние 24 часа, новых случаев инфицирования выявлено не было", - сказал он.

Во вторник вечером стало известно о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождающий президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи, заразился коронавирусом. Из-за этого чиновник пробудет на карантине в США 14 дней, в то время как остальные члены делегации во главе с Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. Сам Кейрога, который еще до вступления в должность главы Минздрава в марте привился от коронавируса, сообщил, что чувствует себя хорошо.