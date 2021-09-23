ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Английский актер Дэниел Крейг стал почетным коммандером военно-морского флота Великобритании, чтобы соответствовать званию своего персонажа, Джеймса Бонда, которого он воплощает на экране последние 15 лет. Об этом говорится в официальном аккаунте агента 007, вымышленного героя романов британского писателя Яна Флеминга (1908-1964).

"Это настоящая привилегия и честь для меня быть возведенным в звание почетного коммандера военно-морского флота Великобритании", - приводятся в сообщении слова 53-летнего актера. Пост сопровождает фото, на которой Крейг позирует в морской форме на фоне лондонского Сити.

Объявление об этом было сделано в преддверии мировой премьеры 25-го фильма киносаги об агенте 007 "Не время умирать" (No Time to Die), намеченной на 28 сентября. Выход картины на широкие экраны в течение полутора лет несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса.

Как уточняет телеканал Sky News, создатели боевика самым тесным образом работали с ВМС и Минобороны королевства. Так, в одном из кадров, по информации телеканала, появляется эсминец "Дрэгон" (HMS Dragon). Именно этот корабль был вовлечен в инцидент у берегов Крыма в июне этого года.

По сюжету фильма, коммандер Военно-морского флота Великобритании Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают 10 млрд долларов. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери (1930-2020), Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.