Российские космонавты поздравили Мексику с Днем независимости с борта МКС

МЕХИКО, 23 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты направили Мексике поздравление с Днем независимости с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Правительство России также направило нам очень особенное поздравление, очень изобретательное, и мы хотим ознакомить с ним народ Мексики", - сказал президент. По словам министра обороны Луиса Кресенсио Сандоваля, видеозапись с борта МКС была получена 21 сентября.

Поздравили жителей латиноамериканской страны с 200-летием независимости космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. "Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества, он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов", - сказал Новицкий. Дубров отметил, что Россия и Мексика в настоящее время могут "активно сотрудничать в перспективных направлениях космической деятельности, мирном изучении и освоении космического пространства".

Латиноамериканская республика отмечает День независимости 16 сентября. В этом году в честь праздника в Мехико был организован военный парад. В условиях сохраняющихся ограничений из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло без зрителей, в качестве почетных гостей присутствовали члены правительства, мексиканский президент и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель.

Начало борьбе за освобождение Мексики от испанского владычества было положено 16 сентября 1810 в городе Долорес, восстание возглавил священник Мигель Идальго. В 1811 году он был схвачен колониальными властями и казнен, после его гибели руководство перешло к Хосе Марии Морелосу. Созванный повстанцами в 1813 году Чильпансингский конгресс принял декларацию о независимости, а в 1814 году - первую конституцию. Окончательно независимость Мексики была провозглашена 28 сентября 1821 года.