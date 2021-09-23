В Минстрое заявили, что строительный кластер в ДФО задействует потенциал вузов и ссузов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кластер строительных материалов, который будет создан в Хабаровском крае по поручению президента России Владимира Путина, задействует потенциал технических вузов и ссузов. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"С точки зрения научной составляющей, наличие технических вузов и ссузов позволяет использовать их потенциал для выхода на новый уровень взаимодействия с производственными предприятиями", - сказано в сообщении пресс-службы по итогам совещания министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керимом Сунгуровым.

В сообщении отмечено, что Хабаровский край находится практически в центре ДФО, является естественным логистическим центром, поэтому запуск производства строительных материалов и элементов строительных конструкций в максимальной доступности логистических возможностей является фактором для снижения цен на строительные материалы для всего округа.

"По поручению президента сейчас ведется проработка концепции создания строительного кластера в Хабаровском крае. Учитывая климатические и геологические условия региона, для развития инфраструктуры потребуется большое количество строительных ресурсов. Кластер позволит аккумулировать производственные, научные, образовательные ресурсы и логистические возможности для ускоренного развития региона, наращивания темпов строительства жилья и инфраструктуры как в Хабаровском крае, так и в Дальневосточном федеральном округе в целом", - цитирует пресс-служба слова Файзуллина.

На минувшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин отметил дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке, которые "приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров". В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе.