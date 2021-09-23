В Чечне ввели в эксплуатацию 3 тыс. га мелиорируемых земель сельхозназначения

ГРОЗНЫЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Мелиорируемые земли сельскохозяйственного назначения на площади 3 тыс. га ввели в эксплуатацию в селе Бамут Серноводского района Чеченской Республики, инвестиции в проект составили 530 млн рублей, сообщил на церемонии ввода в эксплуатацию заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Чеченской Республики Ибрагим Закриев.

"Сегодня мы вводим в эксплуатацию один из объектов мелиорации земель на площади 3 тыс. га с применением широкозахватных дождевальных машин в количестве 29 штук, на общую сумму 530 млн рублей. Также по поручению главы Чеченской Республики нами очищены и восстановлены около 550 км внутрихозяйственных мелиоративных сетей, что позволит обеспечить оросительной водой более 15 тыс. га. Начаты масштабные работы по реконструкции Аргунского и Сунженского гидроузлов, которые смогут обеспечить оросительной водой сельхозземли четырех районов республики", - сказал Закриев.

В церемонии ввода в эксплуатацию принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Развитие агропромышленного комплекса никак нельзя представить без мелиорации. С использованием современных дождевальных машин процесс орошения станет более быстрым и простым. Уверен, ввод в эксплуатацию передовой техники ускорит рост производства и укрепит базу агропромышленного комплекса региона. Когда у нас будет вспахан и засеян каждый метр пригодной земли, мы достигнем тех высоких результатов в сельском хозяйстве, к которым стремимся", - сказал Кадыров в ходе церемонии.

Как отметил Хатуов, в перспективе в Чеченской Республике планируется ввести в эксплуатацию до 10 тыс. га мелиорируемых сельхозземель. "Со следующего года стартует специальная программа по вводу земель в сельхозоборот и развитию мелиоративного комплекса, и Чечня - один из регионов, который активно в эту работу включился. <…> И я уверен, что самые современные технологии появятся здесь, на территории республики", - отметил первый замминистра сельского хозяйства РФ.