Студенческий стройотряд из Архангельска впервые отработал на стройке на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Бойцы сводного студенческого строительного отряда "Гандвик" впервые отработали на строительстве на архипелаге Новая Земля. В течение двух месяцев они участвовали в возведении модульных жилых домов в поселке Белушья Губа, рассказал в четверг ТАСС командир отряда Андрей Нифантьев.

"Мы были на Новой Земле, поселок Белушья губа, мы работали на строительстве жилых домов для военнослужащих с 24 июля. На Новой Земле для отряда это первый опыт и первый опыт строительства в Арктике, а не в приполярной территории. В поселке Белушья Губа это вообще первый раз, когда туда допустили работать студентов. Нам очень приятно, что это случилось в 55-й юбилейный год студенческих отрядов Архангельской области", - сказал Нифантьев.

В отряде работали 11 студентов - десять из Архангельска и один из Калининграда. Большинство из них учатся на монтажников в Архангельском колледже телекоммуникаций, один получает специальность энергетика, еще один учится на специалиста по ремонту оборудования в нефтяной отрасли. Ребята возвели конструкции двух модульных трехэтажных домов и обшили их панелями. "Мы сошлись во мнении, что похожего опыта ни у кого не было по возведению таких конструкций, потому что в Архангельске такие дома не строят, - отметил собеседник агентства. - Нас обучили на месте. Тех, кто из Архангельска, не удивить ни сильным ветром, ни температурой плюс восемь градусов, сложностей особых не было".

Нифантьев добавил, что на Новой Земле высоко оценили качество работы студентов. "Местное руководство сказало, что готово нас принять и на следующий год", - сказал он.

У стройотряда "Гандвик" до этого был опыт работы на арктических архипелагах. На Земле Франца-Иосифа студенты из Архангельска вели работы по очистке территории от антропогенного загрязнения.

Белушья Губа - поселок городского типа, главный постоянный населенный пункт архипелага Новая Земля, находится на острове Южном. Гражданское население составляет около 2,5 тыс. человек.