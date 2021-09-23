Жюри конкурса для молодых блогеров к 800-летию Александра Невского определило победителей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Молодые люди из Красноярского и Краснодарского краев, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья стали первыми победителями всероссийского конкурса "Своим потомкам завещаю…", посвященного 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Центра развития культуры и туризма "Новый взгляд", который выступил организатором конкурса.

"Оргкомитет конкурса получил более 170 творческих работ из почти полусотни российских регионов. Молодые люди от 7 до 23 лет снимали видео, составляли фотоколлажи и декламировали литературные произведения о благоверном князе. Все работы были переданы экспертной комиссии для независимой оценки", - говорится в сообщении.

Жюри признало победителями конкурса в номинации "Лучший фотоколлаж" Алексея Бахолдина (7 лет, Санкт-Петербург), Полину Дутову (16 лет, Красноярский край), Любовь Александрову (14 лет, Москва) и Александра Чеснокова (21 год, Московская область). Победителями в номинации "Лучший видеоблог" стали Алиса Жигальская (11 лет, Санкт-Петербург), коллектив из Свердловской области: Ян и Ярослава Пиотровские (13 лет), Роман Козлов (17 лет); коллектив из Краснодарского края: Ольга Олейник (18 лет) и Влад Гоголев (20 лет).

По словам члена жюри, члена Союза литераторов России и члена Военно-научного общества Вячеслава Летуновского, некоторые работы не вошли с число победителей, однако поражали своей глубиной и объемом вложенных сил и времени.

"Однако эти работы не совсем вписывались в формат заявленных номинаций. Мы считаем, что имена создателей таких работ обязательно должны быть внесены в список дипломантов, однако это нужно сделать вне основных заявленных номинаций. Думаю, 25 сентября мы сможем озвучить имена всех победителей", - приводят в пресс-службе слова Летуновского.

Как сообщалось, конкурс для молодых блогеров организован к 800-летию Александра Невского и проводится при поддержке Российского военно-исторического общества. Целью проекта является пробуждение интереса у представителей молодого поколения к истории Отечества через образ национального героя.