В Италии оправдали чиновников по делу о предполагаемом сговоре государства с мафией

РИМ, 23 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд в Палермо оправдал чиновников и политиков, осужденных ранее по громкому делу о предполагаемом "сговоре государства с мафией "Коза ностра". Как сообщил в четверг новостной канал Sky TG24, таким образом был отменен приговор первичной судебной инстанции.

В апреле 2018 года в рамках процесса, на котором впервые на одной скамье подсудимых оказались и чиновники, и политики, и мафиози, виновными были признаны бывшие главы специального оперативного подразделения карабинеров (ROS) Марио Мори и Антонио Субранни, которых приговорили к 12 годам тюрьмы за "угрозу подрыва государственной системы". К 12 годам по тому же пункту обвинения приговорен в прошлом ближайший соратник экс-председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони бывший сенатор Марчелло Дель Утри, который уже отбывал тюремное наказание по делу о связях с мафией. В итоге апелляционный суд оправдал Дель Утри, Мори и Субранни, а также бывшего полковника Джузеппе Де Донно, первоначально приговоренного к восьми годам. Бывший министр внутренних дел Никола Манчино был оправдан еще в первичной инстанции.

При этом обвинительный приговор был подтвержден мафиозному боссу Леолуке Багарелле, которому срок заключения был сокращен на год - с 28 до 27 лет. Другой мафиози Антонио Чина получил 12 лет тюрьмы.

Громкое расследование дела о предполагаемом "сговоре государства с мафией" в 1990-х годах, когда Италию потряс ряд террористических актов, началось несколько лет назад. Следствие подозревало, что некоторые представители власти знали или способствовали достижению договоренностей с мафией, которая должна была положить конец развязанному террору в обмен на освобождение из тюрем 300 боссов. Подозрения опирались на свидетельства раскаявшихся и пошедших на сотрудничество с правосудием мафиози.