ВОЗ сообщила, что в Африке третья волна COVID-19 спадает

ПРЕТОРИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Третья волна коронавируса в Африке продолжает слабеть, однако странам континента следует готовиться к четвертой. Об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с пандемией коронавируса на континенте.

"За неделю, которая завершилась 19 сентября, в африканских странах было зафиксировано 108 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, - отметила она. - Количество смертей за указанный период составило 3 тыс. Третья волна продолжает ослабевать".

По ее словам, медицинские работники и различные службы здравоохранения должны использовать нынешнюю ситуацию, чтобы надлежащим образом подготовиться к четвертой волне пандемии. "Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы с приближением новогодних праздников следует ожидать нового всплеска числа заболеваний, - заметила представитель ВОЗ. - Без повсеместной вакцинации и других профилактических мер четвертая волна COVID-19 в Африке грозит стать самой мощной".

Моэти отметила, что штамм "дельта", который во многом спровоцировал в Африке третью волну пандемии, сейчас зарегистрирован в 38 странах континента из 54. На текущий день в Африке, согласно данным ВОЗ, количество инфицированных коронавирусом достигло 8 237 365, скончались 207 392 человека.