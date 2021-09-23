В Омской области 19 котельных, остановленных по иску Ростехнадзора, возобновили работу

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Азовская тепловая компания в Омской области, где ночью температура воздуха уже опускается ниже 0 градусов, устранила все нарушения на 19 котельных в Азовском районе, эксплуатация которых была приостановлена судом по иску Ростехнадзора. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Гаак.

"По решению суда деятельность данных котельных была приостановлена. На сегодняшний день административные ограничения сняты, за это время компания устранила все предписания, которые были сделаны Ростехнадзором", - сказал Гаак.

В ходе проверки Ростехнадзор выявил на котельных 84 нарушения в области промышленной и энергетической безопасности, которые угрожали жизни и здоровью людей. В частности, на 11 уже отработавших ресурс отопительных котлах не проведена диагностика, которая должна определить возможность их дальнейшего использования, не проведены технические освидетельствования строительных конструкций четырех зданий.

В этом году холода пришли в Омскую область раньше обычного - уже в двадцатых числах сентября температура воздуха ночью в ряде районов опустилась ниже 0 градусов. По этой причине в самом Омске отопительный сезон был начат уже 16 сентября, что на 1-2 недели раньше традиционных сроков.