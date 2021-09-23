Мединский провел первое заседание рабочей группы по созданию культурного кластера в Твери

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первое заседание межведомственной рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в Твери состоялось в четверг под председательством помощника президента РФ Владимира Мединского. Он отметил необходимость привлечения ученых, экспертов и общественности к разработке проекта кластера, который объединит речной вокзал, храмы, музейные, просветительские учреждения, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Губернатор Игорь Руденя принял участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в городе Твери, которое в режиме видеосвязи провел помощник президента РФ, руководитель группы Владимир Мединский. <...> На заседании рабочей группы определены ключевые направления работы по созданию кластера", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По словам Рудени, часть работ по сохранению и воссозданию объектов в исторической части Твери уже проделана, например, отреставрирован Императорский путевой дворец, завершается воссоздание Спасо-Преображенского собора. Мединский отметил, что в дальнейшем при разработке проекта создания культурно-исторического кластера должно быть учтено мнение общественности, высококвалифицированных экспертов, ученых, добавил в пресс-службе.

Кластер позволит создать единое пространство, в него войдут музейные, туристические, просветительские и образовательные учреждения, речной вокзал, который планируют восстановить после обрушения, произошедшего в 2018 году. "Хотел бы поблагодарить всех членов рабочей группы, администрацию президента РФ и Владимира Ростиславовича [Мединского] за оперативную работу по вопросам реализации этого проекта - уникального для нашего региона с многовековой историей", - сказал Руденя.

Как сообщалось, 30 августа состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и Игоря Рудени, на которой губернатор рассказал о намерении сформировать в Твери культурно-исторический кластер и попросил создать рабочую группу. 16 сентября в эфире телеканала "Россия-24 - Тверь" Руденя сообщил, что межведомственная рабочая группа сформирована, ее возглавил помощник главы государства Владимир Мединский.