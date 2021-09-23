Губернатор заявил, что угрозы в адрес школ Вологды исходили от иногородних злоумышленников

ВОЛОГДА, 23 сентября. /ТАСС/. Анонимные угрозы нападения на детей в школах Вологды исходили от иногородних злоумышленников, правоохранительные органы ведут их активный поиск, сообщил в четверг губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Вечером в понедельник в одной из социальных сетей появилась запись неизвестного про выбор одной из школ Вологды, в которой "он будет наводить порядок".

"Мы сейчас вместе с УФСБ, УМВД выявляем негодяев, которые в анонимных Telegram-каналах призывают молодежь брать в руки оружие, приходить в школы, расстреливать детей. <…>. Самое интересное, что мы этих людей практически уже вычислили. Я даже знаю, где они находятся, только город не могу назвать, это не Вологодская область, это один из столичных городов, откуда эти негодяи через телеграм-каналы провоцируют, чтобы дестабилизировать обстановку в наших школах. Их обязательно найдут и привлекут к ответственности", - сказал глава региона в прямом эфире в соцсети "Вконтакте", отвечая на вопросы вологжан о безопасности в образовательных учреждениях.

Школы безопасны, подчеркнул губернатор. "Мы после трагедии в Перми проверили все образовательных учреждения - детские сады, школы, колледжи, техникумы, высшие учебные заведения, проверили тревожные кнопки, работу охранной сигнализации, работу полиции, провели тренировки по немедленному реагированию на любую нештатную ситуацию", - сказал Кувшинников.

Ранее во вторник Управление МВД по Вологодской области ответило, что проводит проверку по факту выявленной в интернете информации о противоправной деятельности. Во всех школах города Вологды усилены меры безопасности. Это подтвердил и мэр Вологды Сергей Воропанов, сообщив, что "оперативные службы работают". Одновременно с этим с учениками проговаривают, как вести себя в подобных ситуациях. Проверяется работа охраны школ, выставлены патрули. Все учреждения образования оснащены тревожными кнопками, сигнал с которых поступает в Росгвардию, "их исправность проверили, все работает".

В понедельник, 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, около 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В Пермском крае 21 сентября был объявлен траур.