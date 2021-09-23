Кадры и навыки для регенеративной экономики станут одной из тем EuroSkills в 2023 году

ГРАЦ /Австрия/, 23 сентября. /ТАСС/. Кадры и навыки для регенеративной экономики, ориентированной на бережное отношение к планете, планируется сделать одной из тем деловой программы на чемпионате Европы по профессиональному мастерству, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году. Об этом сообщила журналистам заместитель генерального директора WorldSkills Russia по исследованиям, разработкам и развитию образовательных организаций, официальный делегат от РФ в WorldSkills Europe, член совета директоров WorldSkills International Екатерина Лошкарева.

По ее словам, есть определенные различия в восприятии инновации между Европой и Азией, которые могут быть связаны с особенностями стран и экономическими реформами последних 20-30 лет. "Это будет достаточно сильным обобщением, но тем не менее можно сказать, что, например, наши азиатские коллеги по ментальности, ощущению легче воспринимают инновации", - отметила Лошкарева.

"Европа все-таки более консервативна, поэтому, например, одной из тем деловой программы на EuroSkills в Санкт-Петербурге мы думаем сделать "Новые навыки для старых городов". Потому что ты видишь, когда здесь находишься, эти крепости, очень старые здания, это все безумно красиво, но, конечно, создает определенный консервативный настрой с точки зрения рынка труда, новых компетенций. Новое здесь продвигается сложнее, но это значит, что просто на это потребуется чуть больше времени. Зато в части "зеленых навыков" и регенеративной повестки нам точно есть чему поучиться у Европы", - сказала Лошкарева. Она уточнила, что навыки, связанные с бережным отношением к планете, планируется показать на следующем европейском чемпионате.

Чемпионаты EuroSkills - это первенства по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профобразования. Соревнования EuroSkills Graz 2021 проходят с 22 по 26 сентября. Россию представляют 57 конкурсантов.