В Италии признали привитых вакцинами, сделанными по лицензии AstraZeneca

РИМ, 23 сентября. /ТАСС/. Вакцинированные за рубежом граждане прививками от коронавируса, произведенными в разных странах по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca, признаются в Италии наряду с препаратами, используемыми в национальной кампании вакцинации. Такое положение содержится в выпущенном в четверг распоряжении Минздрава республики.

Речь идет, в частности, о произведенных по лицензии препаратах российской компании "Р-Фарм", бразильской Fiocruz (научно-производственное объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии) и индийской сыворотке. Данные прививки, сделанные проживающими в других странах итальянскими гражданами и иностранцами в рамках официальных кампаний по вакцинации, дают право на получение в Италии ковид-сертификата, уточняется в распоряжении. Свидетельство о вакцинации должно содержать основные данные о привитом и дате уколов с указанием наименования препарата и лота на английском, итальянском, французском, испанском или немецком языках.

В Италии используется вакцина, разработанная Оксфордским университетом и произведенная AstraZeneca, хотя с самого начала ее применения были нарекания из-за случаев тромбоза. Некоторые из них привели к летальным исходам. Рекомендации по применению препарата несколько раз менялись. Сейчас он не рекомендован людям моложе 65 лет. Ранее сообщалось, что Италия откажется от новых заказов данной вакцины.