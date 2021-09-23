Путин поприветствовал участников Международного Тихоокеанского театрального фестиваля

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ваш творческий проект по праву считается важным, масштабным мероприятием в рамках государственной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, стартовавшей в 2019 году. Он призван познакомить зрителей с работами талантливых сценаристов, режиссеров, актеров из многих стран, открыть новые горизонты в развитии международного гуманитарного сотрудничества и, конечно, укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира", - отметил Путин.

Президент также выразил уверенность в том, что "фестиваль станет большим, праздничным событием для жителей и гостей столицы Приморья, обретет свои традиции, займет достойное место в международном театральном календаре". Глава государства пожелал всем участникам и гостям мероприятия удачи и вдохновения.

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль впервые состоится во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября. Фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Инициатор программы - народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Идея масштабного проекта была поддержана президентом России В. В. Путиным. Цель международного Тихоокеанского театрального фестиваля - ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками государств Тихоокеанского региона и других стран мира. В афишу предстоящего форума войдут девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира - Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. Площадками фестиваля станут Приморская сцена Мариинского театра и Приморская краевая филармония. Помимо спектаклей, для жителей города будет организована открытая образовательная программа, включающая творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей.