Музей-кабинет фотокорреспондента Владимира Мусаэльяна откроется в штаб-квартире ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Открытие музея-кабинета известного фотокорреспондента ТАСС Владимира Мусаэльяна состоится в штаб-квартире агентства 27 сентября. Экспозиция, приуроченная к 95-летию Фотохроники ТАСС и годовщине смерти знаменитого фотографа, будет включать избранные снимки фоторепортера, сделанные за 60 лет работы в агентстве, его личные вещи и фотоаппаратуру, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ТАСС.

"27 сентября в 14:00 в штаб-квартире ТАСС состоится торжественное открытие музея-кабинета известного фотокорреспондента агентства Владимира Мусаэльяна, мастера политического репортажа, личного фотографа Леонида Брежнева. <…> Зрители увидят знаменитые фотографии Мусаэльяна, узнают о том, как фоторепортер приучал к фотокамере генсека ЦК КПСС, услышат рассказ о дружбе Мусаэльяна с первыми космонавтами и его увлечениях, проникнутся творческой атмосферой легендарной Фотохроники ТАСС", - говорится в сообщении.

Экспозиция расскажет о творческом пути автора за 60 лет его работы в ТАСС, начиная с 1960 года. В числе наиболее ценных экспонатов музея - личные вещи фоторепортера, его фотокамеры. Особенность музея в том, что он интерактивный - многие экспонаты "оживают" при взаимодействии с ними. В частности, посетители услышат актуальные новости прошлых лет, из трубки телефона прозвучит голос заместителя начальника охраны Брежнева, а о некоторых фотографиях расскажет сам Владимир Мусаэльян.

В создании музея принимали участие коллеги фотографа и его родственники.

По словам генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, галерея работ получилась удивительной по охвату событий и рассказывает о целой эпохе в жизни страны и агентства. "В этом году отмечается 95-летие Фотохроники ТАСС. И мне особенно приятно, что именно сейчас мы открываем музей, посвященный одному из самых известных фотокорреспондентов нашего агентства. С именем Мусаэльяна связана целая эпоха в жизни страны и в жизни ТАСС. Он создал удивительную по красоте, эмоциональности и охвату событий галерею фоторабот. Почувствовать и поймать мгновение, передать в одном кадре характер героя, будь то человек труда, космонавт, артист или глава государства, - это особый дар и особый талант", - приводятся в сообщении Департамента корпоративных коммуникаций ТАСС слова Михайлова.

Открытие музея-кабинета состоится 27 сентября в 14:00 в штаб-квартире агентства ТАСС на Тверском бульваре, 2. В мероприятии примут участие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора агентства Михаил Гусман, сотрудники редакции фотоинформации ТАСС, родственники Владимира Мусаэльяна, а также представители архитектурного бюро Planet9 - компании, реализовавшей данный проект.

Биография Мусаэльяна

Владимир Гургенович Мусаэльян родился 8 июля 1939 года в Москве. Его отец был военным моряком, мать - экономистом. Он с детства увлекался фотографией. После окончания школы в 1956 году четыре года работал слесарем-сборщиком на авиационном заводе №30 (впоследствии - Московский машиностроительный завод "Знамя Труда"). Окончил московское профессиональное техническое училище №5. В 1959 году направил несколько любительских фоторабот в журнал "Советское фото", размещавший на своих страницах лучшие из полученных от читателей снимков. После публикации в нем одной из своих фотографий Мусаэльян получил приглашение на стажировку в Фотохронику ТАСС. С 1 сентября 1960 года - корреспондентом Фотохроники ТАСС.

С 1967 по 1971 годы он освещал тематику, связанную с покорением космоса: работал в Звездном городке, снимал подготовку первых экипажей, запуски ракет. Героями его фоторабот становились Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова. С 1969 по 1982 годы Мусаэльян был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Сопровождал его в поездках по СССР и зарубежным странам. Впоследствии осуществлял фотосъемку генсеков ЦК КПСС Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.

Мусаэльян умер 28 сентября 2020 года в Москве на 82-м году жизни. Похоронен на Головинском кладбище. Имел почетное звание "Заслуженный работник культуры РСФСР", был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета (2019), медалью "Защитнику свободной России" (1993).