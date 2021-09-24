В США одобрили применение бустерных доз вакцины Pfizer для людей старше 65 лет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали к использованию бустерные дозы препарата компании Pfizer после полной вакцинации от коронавируса людьми в возрасте 65 лет и старше, а также лицами, подверженными значительному риску тяжелого течения заболевания. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление консультативной группы регулятора.

По его данным, регулятор не поддержал применение дополнительных доз препарата для вакцинации лиц в возрасте от 18 до 64, которые из-за рода их деятельности особенно рискуют заразиться. Как сообщает агентство, некоторые члены группы указали на сложность реализации такого предложения.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило массовое применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer для ряда наиболее уязвимых групп населения. Разрешение распространяется на людей в возрасте 65 лет и старше, на лиц в возрасте от 18 до 64 лет, подверженных риску тяжелого течения заболевания, а также на жителей США в этой же возрастной категории, вероятность заражения которых выше в силу рода их деятельности.