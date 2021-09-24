Тома Фелтона госпитализировали во время игры в гольф в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, потерял сознание на матче по гольфу в американском штате Висконсин в четверг и был доставлен в больницу. Об этом сообщил журнал Golf Digest.

"В ходе сегодняшнего матча знаменитостей в рамках [соревнования] Ryder Cup с актером и музыкантом произошел инцидент медицинского характера на поле, когда он выступал в составе команды Европы. Он был доставлен в больницу для оказания помощи", - приводит издание заявление Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America).

По сведениям журнала, актер, которому в среду исполнилось 34 года, был на поле вместе с бывшим финским хоккеистом Теему Селянне и с олимпийским чемпионом по хоккею 1980 года Майком Эруционе.

Информации о состоянии Фелтона пока не приводится, однако издание отмечает, что при транспортировке актер находился в сознании.