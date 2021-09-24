"Известия": обязательный двухнедельный карантин для экспатов могут отменить

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" предложила Роспотребнадзору отменить двухнедельный карантин для иностранных высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на письмо организации.

Согласно данным газеты, ассоциация "Русбренд" предложила пересмотреть для экспатов санитарно-эпидемиологические ограничения, подчеркнув в письме, что люди несут одинаковые риски, а требования к ним предъявляют разные.

Роспотребнадзор готов отменить экспатам двухнедельную самоизоляцию, если они привиты отечественной вакциной, говорится в ответном письме Роспотребнадзора "Русбренду", которое имеется в распоряжении "Известий". В пресс-службе ведомства газете уточнили, что ассоциация обратилась с этим вопросом к одному из вице-премьеров.

Кроме этого, в пресс-службе Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что поддерживают снятие карантина для иностранных высококвалифицированных специалистов и вместе с бизнесом подготовили и отправили в правительство предложения по отмене обязательной самоизоляции.

15 июля 2020 года вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, согласно которому для прибывающих в Россию граждан отменяется обязательная двухнедельная изоляция. Для россиян, прилетающих в РФ вывозными рейсами 14-дневная самоизоляцию было отменена с 1 августа 2020 года. Иностранцы, въезжающие в Россию, должны предоставлять на границе справку об отрицательном тесте на коронавирус, либо пройти его в течение трех дней с момента прибытия и соблюдать изоляцию в течение 14 дней.