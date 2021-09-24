В Ингушетии необходимо построить 34 школы для ликвидации двухсменного обучения

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Переход на обучение в одну смену в школах Ингушетии потребует строительства в регионе 34 общеобразовательных учреждений в течение пяти лет, сообщил в интервью ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Махмуд-Али Калиматов: работы в Ингушетии хватит на всех

"Для ликвидации нехватки ученических мест и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тыс. ученических мест", - сказал Калиматов.

По его словам, с 2019 года в республике построили и реконструировали 21 детский сад на 4,5 тыс. мест и 10 школ на 6 тыс. мест.

"Приобретено 62 школьных автобуса, созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 59 общеобразовательных организаций, проведен ремонт спортивных залов в 21 общеобразовательной организации, в 28 установлены спортивные площадки, в 43 созданы спортивные клубы", - также добавил глава региона.

Ранее заместитель председателя правительства республики Марьям Амриева сообщала ТАСС, что власти Ингушетии планируют к концу 2024 года решить вопрос трех- и двухсменного образования в регионе благодаря строительству школ по нацпроекту "Образование".