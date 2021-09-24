Территорию бывшего военного городка в Новосибирске планируют развивать через ГЧП

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Территорию бывшего военного городка в Новосибирске планируется развивать в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил журналистам в пятницу мэр города Анатолий Локоть.

Военный городок №17, к строительству которого приступили в начале XX века, находится в Октябрьском районе Новосибирска. Более 30 зданий на его территории признали памятниками регионального значения. В середине августа в Минобороны России сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу принял решение передать неиспользуемый в интересах ведомства земельный участок региону после соответствующего обращения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

"Я выступаю за комплексное развитие этой площадки, которая может стать еще одним центром Новосибирска не только в географическом, но в инфраструктурном и культурном плане. Свои предложения мы обсуждали с правительством Новосибирской области, направили в федеральный центр. Обсуждали в том числе на предмет привлечения частного капитала, то есть развития этой территории на принципах государственно-частного партнерства. Приезжал сюда [глава ВЭБ.РФ Игорь] Шувалов со своей командой и мы представляли ему этот проект", - сказал Локоть.

Замруководителя администрации губернатора региона Сергей Нешумов ранее сообщал ТАСС, что проект развития территории военного городка подготовят к 2022 году. По его словам, общая площадь передаваемой территории составляет 48 га. Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева сообщала о планах создания в городке музейного квартала, куда войдут семь учреждений. В частности, планируется создание музея военной истории Сибири, музеев природы, науки и техники, современного искусства, а также музея прославленного летчика-аса, маршала авиации, трижды Героя Советского Союза, уроженца Новосибирска Александра Покрышкина.