Центр трансфера технологий появится в единственном опорном вузе Алтайского края

БАРНАУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Центр трансфера продукции и технологий создадут в единственном опорном вузе Алтайского края - Алтайском государственном университете (АлтГУ) для того, чтобы внедрять разработки ученых в другие российские регионы, сообщил ТАСС начальник научно-инновационного управления вуза Александр Шайдуров в пятницу в рамках форума по биотехнологиям.

"В рамках реализации стратегической программы развития университета до 2030 года у нас будет реализовано несколько проектов. Так как мы пытаемся получить статус национального университета, то развиваемся в сторону трансфера технологий и знаний. Планируется создание центра трансфера продукции и технологий в целях обеспечения взаимодействия образования, науки, бизнеса и власти в области реализации проектов полного инновационного цикла, заканчивающихся передачей партнеру продукта преимущественно в сферах биотехнологий, биомедицины и биофармацевтики", - сказал Шайдуров.

По его словам, в вузе есть разработки, которые не всегда могут быть востребованы в Алтайском крае, но могут быть интересны другим российским регионам. При этом у предприятий из других регионов гораздо меньше шансов узнать о них.

"Есть интересные технологии, к примеру, для машиностроения, связанные с упрочнением материалов, поиском дефектов внутри конструкций. Но у нас в крае тяжелое машиностроение не сильно развито, поэтому нужно выходить на другие регионы. В настоящее время внутри региона мы продвигаем разработки преимущественно через работу с профильными министерствами и объединениями предприятий. Для того, чтобы продвигать технологии и выходить на федеральный рынок, нужно увеличение производственной базы вуза, которая позволит адаптировать технологии под конкретное производство. Не должен профессор общаться напрямую с предприятиями и предлагать свои разработки. Этим должны заниматься специалисты, они будут в этом центре", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Центр организуют для создания законченных технологических цепочек - от идеи до производства. Это в свою очередь позволит повысить внедряемость разработок в конкретные производственные проекты благодаря более широкому охвату потенциальных инвесторов. Кроме того, новая структура вуза займется аудитом рынка и анализом потребностей для того, чтобы определить перспективные направления для исследований и разработок ученых.

О форуме

В рамках Года науки и технологий с 23 по 26 сентября в Барнауле проходит научный международный форум "Биотехнологии: наука, образование, индустрия". Мероприятие объединяет научно-практическую конференцию и биотехнологический симпозиум "Био - Азия-2021", а также выставку научно-исследовательских разработок и биотехнологической продукции научных, образовательных учреждений и предприятий Алтайского края.

Форум объединит более 400 ученых из разных стран мира, около 35 ведущих деятелей науки из России, США, Германии, Италии, Израиля, Казахстана, Киргизии.