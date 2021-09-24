Роскомнадзор удалил в августе почти 7 тыс. материалов с призывами к самоубийствам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор удалил около 7 тыс. материалов с призывами к суициду и с информацией о способах его совершения за август 2021 года. Об этом сообщает ведомство в сети "ВКонтакте".

"В августе 2021 года Роскомнадзор удалил почти 7 тыс. материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что блокирует информацию о способах совершения самоубийства и с призывами к нему на основании решений Роспотребнадзора.

Роскомнадзор в 2017 году запустил собственный мониторинг информационного пространства на предмет выявления суицидального контента. "За четыре года обнаружено 370 тыс. нарушений, из которых 323 тыс. материалов нашла служба мониторинга. По обращениям пользователей обнаружено почти 13% всех ссылок (47 тыс.)", - сообщает ведомство.