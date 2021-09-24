В Москве из-за коронавируса за сутки умерли 56 человек. Это максимум с 24 августа

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 56, что стало максимум с 24 августа. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 54 смерти. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 28 607 человек (1,77% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 893 против 3 345 днем ранее, до 1 614 404. В относительном выражении прирост составил 0,18%.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 277, до 1 479 958. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 105 839 человек.