Музей строителей Сурского и Казанского рубежей намерены открыть в Чувашии в 2024 году

ТАСС, 24 сентября. Власти Чувашии рассчитывают создать до конца 2024 года мемориальный комплекс, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В него предполагается включить мемориальную композицию, музей и объекты инфраструктуры, сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"На 2022 год уже будем реализовывать, я думаю, что в течение года, может, не успеем, но в 2024-м точно уже заработают полноценно и музей, и гостиничный комплекс, который будет также передавать и историю тех времен. И все это сделаем в национальных оттенках и с учетом национального колорита", - сказал собеседник агентства.

Глава Чувашии пояснил, что это предложение станет второй частью проекта мемориальной композиции в честь трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. "Это будет мемориал, аналогичный мемориал, как Ржевский солдат [Ржевский мемориал советскому солдату]. Причем выиграл конкурс, который проводило Российское военно-историческое общество, тот же архитектор - Фомин. Сейчас мы работаем над тем, чтобы его [мемориал] создать", - уточнил Николаев.

По его словам, объект планируют открыть 28 октября. "Ровно 28 октября в 1941 году началось строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода", - добавил глава республики.

Он также отметил, что мемориал будет расположен на трассе М7. "Это тоже объект, который, естественно, будет привлекать автотуристов", - сказал он.

Строительство линии обороны для задержания гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску началось в октябре 1941 года в Чувашии и в нескольких поволжских республиках и областях, когда враг уже был под Москвой. По территории Чувашии линия обороны прошла вдоль реки Суры от села Засурское Ядринского района через села Пандиково Красночетайского и Сурский Майдан Алатырского районов и до границы республики с Ульяновской областью под Алатырем. Более 100 тыс. жителей Чувашии, в основном старики, женщины и дети, рыли окопы и траншеи, строили землянки, сооружали огневые артиллерийские точки, ДОТы (долговременные огневые точки) и ДЗОТы (деревоземляные огневые точки). Люди работали в тяжелых условиях - без выходных, в 40-градусные морозы приходилось прогревать верхний слой промерзшей земли кострами, а затем рубить пласты топорами, кувалдами, пилами и ломами. Работы не прекращались ни на один день, и к 20 января 1942 года возведение укреплений завершили.