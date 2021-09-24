Станцию водоподготовки построят в Старополтавском районе Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Резервный источник и станция водоподготовки появятся в Старополтавском районе Волгоградской области, который считается одной из самых засушливых территорий Заволжья. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Старополтавский район - один из находящихся в сложной природно-климатической зоне. И один из серьезных вопросов, которые необходимо решать, - обеспечение водой. Мы уже приняли решение о строительстве станции водоподготовки, в условиях низкого уровня воды в реке будет создан резервный источник, проложены 13-километровые сети. Это позволит обеспечить жителей качественной водой на десятилетия вперед", - пояснил Бочаров.

Он уточнил, что несколько лет назад именно опыт Старополтавского района стал основой для формирования региональной программы строительства станций доочистки воды в небольших населенных пунктах. "Такие системы уже смонтированы в Беляевском, Гмелинском, Колышкинском, Курнаевском, Новополтавском, Новотихоновском, Кановском, Черебаевском, Торгунском сельских поселениях", - добавили в пресс-службе губернатора региона.