Верховный суд Белоруссии объявил о ликвидации объединения "Бацькаўшчына"

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии в пятницу объявил о ликвидации международного общественного объединения белорусов мира "Бацькаўшчына" ("Отечество"). Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном на ее сайте.

"Решением в гражданском суде по иску Министерства юстиции Республики Беларусь, озвученным судьей Верховного суда 24 сентября, объединение белорусов мира "Бацькаўшчына" ликвидировано", - говорится в сообщении.

Как пояснили в организации, основанием для ее ликвидации послужили два предупреждения, вынесенные Минюстом. "Во-первых, за не опубликованный на сайте объединения, но предоставленный в Минюст отчет о деятельности [объединения], хотя по законодательству размещение [отчета] на сайте не обязательно. Во-вторых, за то, что в период с 14 по 22 июля "Бацькаўшчына" не ликвидировала установленных Минюстом нарушений", - пояснили в организации.

В ней настаивают, что указанные нарушения невозможно было ликвидировать, потому что утром 14 июля текущего года в офисе объединения прошел обыск и помещение было опечатано Следственным комитетом. "Позднее выяснилось, что в отношении объединения возбуждено дело "по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 361 Уголовного кодекса ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь")", - отметили в организации.

Объединение "Бацькаўшчына" было создано в 1990 году для консолидации белорусов в стране и за ее пределами ради развития республики. Оно организовывало мероприятия и акции, направленные на "укрепление белорусской национальной идентичности через воспитание уважения и углубление знаний о родном языке, культуре, истории", - отмечается на сайте организации.