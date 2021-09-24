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Пандемия COVID-19

Минздрав Украины отмечает самые высокие с начала года темпы распространения COVID-19

В стране за сутки зафиксировали 9 058 новых случаев инфицирования

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Штамм коронавируса "дельта", отличающийся высокой заразностью, зафиксирован во всех регионах Украины, а показатель заболеваемости COVID-19 в стране самый высокий с начала года. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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"Мы видим, что в каждом регионе штамм "дельта" уже регистрируется", - сказал он на брифинге в пятницу. По словам Кузина, "в стране десятую неделю продолжается рост заболеваемости COVID-19", а "темпы сейчас самые высокие в 2021 году". "Только за последнюю неделю у нас на 68% возросло количество новых случаев, число госпитализаций - на 51%", - уточнил он.

Главный санитарный врач страны также напомнил, что вся территория Украины с 23 сентября перешла на желтый уровень эпидемической опасности. При нем запрещаются массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м территории, заполненность кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50%, спортзалов и фитнес-центров - более одного человека на 10 кв. м, работа учреждений образования, если менее 80% педагогического состава вакцинированы хотя бы одной дозой препарата от коронавируса.

Однако уже девять регионов имеют признаки оранжевой зоны, а четыре области - Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская - красной зоны. "Думаю, что в течение двух-трех недель они официально перейдут в эти зоны", - уточнил замглавы Минздрава. При этом, по словам Кузина, нагрузка на медицинскую систему пока контролируемая.

В пятницу на Украине зафиксировано 9 058 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявлено более 2,4 млн случаев. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти заявили, что введут обязательную вакцинацию от COVID-19 работников учебных заведений, сотрудников министерств, органов власти и местных государственных администраций. По данным Минздрава, на Украине, население которой составляет 41 млн человек, с начала прививочной кампании прошли вакцинацию более 6,6 млн жителей.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. Ее осуществляют препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской компании AstraZeneca и китайским CoronaVac.

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