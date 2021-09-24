СМИ: сын Болсонару заразился коронавирусом после визита в ООН

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 сентября. /ТАСС/. Сын президента Бразилии Жаира Болсонару, федеральный депутат Эдуарду Болсонару, заразился коронавирусом, сообщает портал R7. Политик сопровождал отца в ходе его поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН в начале недели.

"Вчера в ходе трансляции в соцсети Жаир Болсонару сообщил о том, что двое известных людей получили положительный результат теста [на COVID-19]. Я точно один из них, кто второй - не знаю", - приводит портал слова сына президента. По словам депутата, который в конце августа получил первую дозу вакцины от коронавируса, результат анализа стал известен ему в пятницу.

Он также сообщил, что заболевание сопровождается характерными симптомами (потеря обоняния и насморк). Несмотря на это он чувствует себя хорошо и уже приступил к лечению.

Во вторник вечером стало известно о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождавший Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заразился коронавирусом. Из-за этого чиновник пробудет на карантине в Нью-Йорке 14 дней, в то время как остальная делегация во главе с Болсонару тем же вечером вылетела в Бразилиа, где самоизолировалась. Сам Кейрога, который еще до вступления в должность главы Минздрава в марте привился от коронавируса, сообщил, что чувствует себя хорошо.

В ходе визита в Нью-Йорк бразильский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также выступил на открытии общеполитической дискуссии и посетил мемориал жертв теракта 11 сентября 2001 года.

Это уже третий случай заражения коронавирусом среди сопровождавших Болсонару в ООН. Ранее стало известно о том, что инфекцию обнаружили у одного из членов передовой группы, работавшей над подготовкой визита бразильского лидера в США.