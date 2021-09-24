Минздрав Ставрополья сообщил о четвертой волне пандемии в регионе

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Четвертая волна пандемии коронавируса началась в Ставропольском крае после выхода на плато по заболеваемости. Для создания коллективного иммунитета региону необходимо вакцинировать еще более 1,1 млн человек, сообщил журналистам министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"У нас было небольшое плато [по заболеваемости ковидом] несколько недель. Мы должны констатировать, что, не выходя из третьей волны, мы входим в четвертую волну. <…> Только 39% от целевой группы у нас привиты против коронавирусной инфекции. Чтобы выйти на популяционный иммунитет необходимо привить еще 1,137 млн человек", - сказал он.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 83 740 случаев коронавируса, выздоровели 66 065 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в медицинских учреждениях умерли 2 843 пациента.